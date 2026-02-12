Hurtan 700 pies de cable coaxial y dejan sin comunicaciones a los Bomberos

Panamá- Un hurto de cables dejó fuera de servicio la repetidora de radiocomunicaciones del Cuerpo de Bomberos, ubicada en el sector de Santa Rita Arriba, en el corregimiento de Sabanitas, Colón, afectando de forma directa las comunicaciones operativas en la provincia de Colón.

El comandante primer jefe de la Zona Regional Colón, Miguel Vaughan, informó que, al advertirse las dificultades en las comunicaciones, se dispuso el envío inmediato de personal técnico para verificar las antenas, constatándose el hurto del cableado.

Según el informe oficial, delincuentes sustrajeron aproximadamente 700 pies de cable coaxial tipo Heliax, componente esencial para la transmisión de la señal entre estaciones y frecuencias internas. Este hecho provocó la interrupción de los sistemas de comunicación instalados en el sitio, una infraestructura clave para la coordinación y atención de emergencias.

Por su parte, el mayor Daniel Reyes Marín, jefe de Comunicaciones del BCBRP, indicó que ya se activaron las coordinaciones necesarias para restablecer el servicio a la mayor brevedad posible. "La empresa se encuentra instalando nuevo cableado, mientras la institución interpondrá la denuncia formal ante las autoridades competentes por este hecho que impacta directamente la operatividad institucional y la seguridad de la población", indicó.



