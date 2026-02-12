Estafadora del Metro queda detenida por prometer contratos y huir con el dinero

Panamá- Una mujer de 45 años que se hacía pasar por arquitecta y contratista de proyectos de construcción del Metro de Panamá fue imputada luego de que un Tribunal de Garantías decretara que existían pruebas suficientes para su vinculación con el delito de estafa agravada y contra el orden económico.

En relación con este caso, que inició tras la recepción de seis denuncias en contra de la estafadora en La Chorrera, se realizaron cinco audiencias en la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA) , en Plaza Ágora. En cuatro de las audiencias, los jueces de garantías decretaron la medida cautelar personal de detención provisional, al considerar que esta resultaba cónsona y proporcional a la naturaleza de los hechos, por tratarse de un delito grave que afecta a la sociedad en general.

Sin embargo, en la quinta audiencia se estableció que se trataba de una estafa simple, de carácter no grave, de naturaleza desistible y sin la concurrencia de riesgos procesales, por lo que el juez decidió aplicar detención domiciliaria. Como los representantes de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Económico Metropolitana no estuvieron de acuerdo con esta medida cautelar, apelaron; la audiencia quedó programada para el próximo jueves 26 de febrero, a las 11:30 de la mañana, en la Sala 1 del Tribunal Superior de Apelaciones, ubicada en el edificio Plaza Fortuna, en San Miguelito.

Los hechos están relacionados con presuntas estafas cometidas por la imputada, quien presuntamente se hacía pasar por arquitecta vinculada a un proyecto del Metro de Panamá, contactaba a sus víctimas y les ofrecía participar en el supuesto proyecto, solicitándoles desembolsos de dinero para iniciar contratos que nunca fueron ejecutados, generando perjuicios por B/. 242,550.00.



