Sucesos - 12/2/26 - 11:36 AM

Estafadora del Metro queda detenida por prometer contratos y huir con el dinero

Se realizaron cinco audiencias en la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA) , en Plaza Ágora.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Una mujer de 45 años que se hacía pasar por arquitecta y contratista de proyectos de construcción del Metro de Panamá fue imputada luego de que un Tribunal de Garantías decretara que existían pruebas suficientes para su vinculación con el delito de estafa agravada y contra el orden económico.

En relación con este caso, que inició tras la recepción de seis denuncias en contra de la estafadora en La Chorrera, se realizaron cinco audiencias en la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA) , en Plaza Ágora. En cuatro de las audiencias, los jueces de garantías decretaron la medida cautelar personal de detención provisional, al considerar que esta resultaba cónsona y proporcional a la naturaleza de los hechos, por tratarse de un delito grave que afecta a la sociedad en general.

Sin embargo, en la quinta audiencia se estableció que se trataba de una estafa simple, de carácter no grave, de naturaleza desistible y sin la concurrencia de riesgos procesales, por lo que el juez decidió aplicar detención domiciliaria. Como los representantes de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Económico Metropolitana no estuvieron de acuerdo con esta medida cautelar, apelaron; la audiencia quedó programada para el próximo jueves 26 de febrero, a las 11:30 de la mañana, en la Sala 1 del Tribunal Superior de Apelaciones, ubicada en el edificio Plaza Fortuna, en San Miguelito.

Los hechos están relacionados con presuntas estafas cometidas por la imputada, quien presuntamente se hacía pasar por arquitecta vinculada a un proyecto del Metro de Panamá, contactaba a sus víctimas y les ofrecía participar en el supuesto proyecto, solicitándoles desembolsos de dinero para iniciar contratos que nunca fueron ejecutados, generando perjuicios por B/. 242,550.00.


 

Te puede interesar

Voraz incendio reduce a cenizas vivienda de madera en Miguel de la Borda

Voraz incendio reduce a cenizas vivienda de madera en Miguel de la Borda

 Febrero 12, 2026
Estafadora del Metro queda detenida por prometer contratos y huir con el dinero

Estafadora del Metro queda detenida por prometer contratos y huir con el dinero

 Febrero 12, 2026
Hurtan 700 pies de cable coaxial y dejan sin comunicaciones a los Bomberos

Hurtan 700 pies de cable coaxial y dejan sin comunicaciones a los Bomberos

 Febrero 12, 2026
Noche trágica: dos muertos en accidentes viales en La Chorrera y Capira

Noche trágica: dos muertos en accidentes viales en La Chorrera y Capira

 Febrero 12, 2026
Ejecutado en calle quinta Panamá Viejo; no tuvo tiempo de correr

Ejecutado en calle quinta Panamá Viejo; no tuvo tiempo de correr

 Febrero 12, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Taxista es asesinado en pleno día cerca del Municipio de San Miguelito

Taxista es asesinado en pleno día cerca del Municipio de San Miguelito
Lluvia de balas en Santa Ana deja un muerto; se acabó la paz en el barrio

Lluvia de balas en Santa Ana deja un muerto; se acabó la paz en el barrio
¿Mírelo bien! Se quedó con dinero de extranjeros para compra de apartamento

¿Mírelo bien! Se quedó con dinero de extranjeros para compra de apartamento
¡Se le voló el arma! Torpeza de delincuente frustra asalto en Chitré

¡Se le voló el arma! Torpeza de delincuente frustra asalto en Chitré
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí