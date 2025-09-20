Contrabando: Decomisan cigarrillos valorados en más de $300,000

La lucha contra el contrabando dio un nuevo paso este sábado, cuando la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera ejecutó la Operación URVAN, logrando la incautación de más de 120 pacas de cigarrillos ilegales en un depósito ubicado en la ciudad capital.

El decomiso, valorado preliminarmente en más de $300,000 dólares, fue el resultado de una investigación que se venía desarrollando desde hace varias semanas, tras detectar posibles actividades ilícitas relacionadas con el comercio no autorizado de productos de tabaco.

Durante el allanamiento, las autoridades intentaron contactar a los presuntos responsables utilizando la información registrada en la documentación del depósito, pero no obtuvieron respuesta.

Toda la mercancía fue retenida y trasladada para su conteo oficial por parte del equipo de auditoría de la Dirección General de Aduanas. Mientras tanto, las investigaciones continúan para establecer el valor total del cargamento y determinar las sanciones legales que correspondan a los implicados.

