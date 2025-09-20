Sucesos - 20/9/25 - 12:48 PM

Contrabando: Decomisan cigarrillos valorados en más de $300,000

El decomiso, valorado preliminarmente en más de $300,000 dólares, fue el resultado de una investigación que se venía desarrollando desde hace varias semanas.

 

Por: Redacción / Web -

La lucha contra el contrabando dio un nuevo paso este sábado, cuando la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera ejecutó la Operación URVAN, logrando la incautación de más de 120 pacas de cigarrillos ilegales en un depósito ubicado en la ciudad capital.

El decomiso, valorado preliminarmente en más de $300,000 dólares, fue el resultado de una investigación que se venía desarrollando desde hace varias semanas, tras detectar posibles actividades ilícitas relacionadas con el comercio no autorizado de productos de tabaco.

Durante el allanamiento, las autoridades intentaron contactar a los presuntos responsables utilizando la información registrada en la documentación del depósito, pero no obtuvieron respuesta.

Toda la mercancía fue retenida y trasladada para su conteo oficial por parte del equipo de auditoría de la Dirección General de Aduanas. Mientras tanto, las investigaciones continúan para establecer el valor total del cargamento y determinar las sanciones legales que correspondan a los implicados.
 

Te puede interesar

Aprehenden en Juan Díaz a una mujer requerida por estafa

Aprehenden en Juan Díaz a una mujer requerida por estafa

 Septiembre 20, 2025
Asesina a su expareja y luego se suicida en Ngäbe-Buglé

Asesina a su expareja y luego se suicida en Ngäbe-Buglé

 Septiembre 20, 2025
Hallan sin vida a joven de 23 años en Gatuncillo Norte, Colón

Hallan sin vida a joven de 23 años en Gatuncillo Norte, Colón

 Septiembre 20, 2025
Contrabando: Decomisan cigarrillos valorados en más de $300,000

Contrabando: Decomisan cigarrillos valorados en más de $300,000

 Septiembre 20, 2025
Adulto mayor muere atropellado por un camión en Veraguas

Adulto mayor muere atropellado por un camión en Veraguas

 Septiembre 20, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía
Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda

Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda
hombre hiere con machete a turistas en isla Taboga

hombre hiere con machete a turistas en isla Taboga
Se desconoce si "el bicho" es animal o vegetal ¿Qué es esa vaina?

Se desconoce si "el bicho" es animal o vegetal ¿Qué es esa vaina?
Muere el abogado y comunicador Alfonso Fraguela

Muere el abogado y comunicador Alfonso Fraguela