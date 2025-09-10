Corre la sangre en Chiriquí tras ataque con machete y tiroteo

Panamá- Chiriquí está caliente. La violencia y la aparente falta de tolerancia están a flor de piel. Prueba de ello son dos hechos violentos ocurridos la noche de ayer en Las Lomas y San Pablo, en David.

En el caso más reciente, Fermín Troya fue atacado con un machete por un taxista en las inmediaciones de la parada de taxis selectivos ubicada en el sector de Las Lomas, pasadas las 11:40 p.m. Producto del altercado, Troya terminó con dos machetazos en la pierna derecha, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia por paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias (Sume 911) al Hospital Regional 'Rafael Hernández' de David. Las autoridades investigan el suceso para establecer la causa, ya que se desconoce si el hecho ocurrió en medio de un intento de robo, una riña u otra causa.

En tanto, en San Pablo, Arnulfo Antonio Morales Barriga, víctima de un intento de robo, terminó con un balazo en el abdomen cerca de las 10:30 p.m. Malherido, Morales fue trasladado en una pick up hasta un centro médico, donde se mantiene recluido bajo observación médica. Las autoridades chiricanas se encuentran investigando ambos hechos.