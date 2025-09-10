Sucesos - 10/9/25 - 10:04 AM

Corre la sangre en Chiriquí tras ataque con machete y tiroteo

En el caso más reciente, Fermín Troya fue atacado con un machete por un taxista en las inmediaciones de la parada de taxis selectivos ubicada en el sector de Las Lomas.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Chiriquí está caliente. La violencia y la aparente falta de tolerancia están a flor de piel. Prueba de ello son dos hechos violentos ocurridos la noche de ayer en Las Lomas y San Pablo, en David.

En el caso más reciente, Fermín Troya fue atacado con un machete por un taxista en las inmediaciones de la parada de taxis selectivos ubicada en el sector de Las Lomas, pasadas las 11:40 p.m. Producto del altercado, Troya terminó con dos machetazos en la pierna derecha, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia por paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias (Sume 911) al Hospital Regional 'Rafael Hernández' de David. Las autoridades investigan el suceso para establecer la causa, ya que se desconoce si el hecho ocurrió en medio de un intento de robo, una riña u otra causa.

En tanto, en San Pablo, Arnulfo Antonio Morales Barriga, víctima de un intento de robo, terminó con un balazo en el abdomen cerca de las 10:30 p.m. Malherido, Morales fue trasladado en una pick up hasta un centro médico, donde se mantiene recluido bajo observación médica. Las autoridades chiricanas se encuentran investigando ambos hechos.

Te puede interesar

Corre la sangre en Chiriquí tras ataque con machete y tiroteo

Corre la sangre en Chiriquí tras ataque con machete y tiroteo

 Septiembre 10, 2025
Ordenan detención a hombre por quebrantar orden de alejamiento

Ordenan detención a hombre por quebrantar orden de alejamiento

 Septiembre 10, 2025
Revocan medidas cautelares a exconcejal por caso de peculado

Revocan medidas cautelares a exconcejal por caso de peculado

 Septiembre 09, 2025
Funcionaria de la CSS aprehendida por alterar sistema SIPE

Funcionaria de la CSS aprehendida por alterar sistema SIPE

 Septiembre 09, 2025
Aprehenden a mujer por hurto de medicamentos en Arraiján

Aprehenden a mujer por hurto de medicamentos en Arraiján

 Septiembre 09, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros

Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros
Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza
Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto

Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto
Policía abate delincuente durante persecución por robo en joyería

Policía abate delincuente durante persecución por robo en joyería
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí