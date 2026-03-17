Cuatro sujetos enfrentan la justicia por robar más de 50 mil dólares

Panamá- Cuatro sujetos fueron llevados ante un juez de garantías del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Colón, tras estar presuntamente vinculados al robo de un kiosco y una vivienda en el distrito de Omar Torrijos Herrera, en la Costa Abajo de la provincia de Colón, de donde sustrajeron más de 50 mil dólares en efectivo y otras pertenencias.

El hecho se registró la noche del 27 de enero de este año en el corregimiento de San José, cuando los cuatro hombres, vestidos con atuendos similares a los utilizados por los estamentos de seguridad, ingresaron a un kiosco y a una residencia cercana.

Una vez en el interior de las viviendas, los antisociales intimidaron con armas de fuego al propietario para apoderarse de un fuerte botín. Según el informe, se llevaron 50 mil dólares en efectivo, teléfonos celulares, mercancía diversa y monedas extranjeras de colección.

Tras las pesquisas realizadas por las autoridades, se logró la captura de los presuntos responsables el pasado 12 de marzo, en operativos simultáneos llevados a cabo en las provincias de Colón y Panamá Oeste con el apoyo de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Policía Nacional.

Al momento de la aprehensión, se les notificó que eran requeridos por la Personería Municipal de Omar Torrijos Herrera por el delito de robo agravado.

Durante la audiencia de solicitudes múltiples, la Personería sustentó ante el Tribunal de Garantías los riesgos procesales que justificaban la medida, entre ellos la posible destrucción de pruebas, el peligro para la comunidad por la naturaleza violenta del hecho y el riesgo para las víctimas y testigos. En la misma audiencia, se legalizaron las cuatro aprehensiones y se formuló la imputación de cargos contra los ciudadanos.

A petición del Ministerio Público, el juez de la causa ordenó la detención provisional para tres de los imputados, mientras que para el cuarto se dictó la medida cautelar de depósito domiciliario. Todos enfrentarán un juicio por el delito contra el patrimonio económico en la modalidad de robo agravado.