21/1/26

De la libertad a la detención: Español estafador tenía 37 oficios pendientes

El señalado fue perfilado y verificado, arrojando los oficios por estafa y apropiación indebida, entre otros delitos, todos cometidos en Panamá.

 

Redacción Web

Panamá- Un español, de 66 años, que mantenía en su contra 37 oficios judiciales pendientes por diversos delitos contra el patrimonio económico, fue aprehendido este miércoles en la estación 5 de Mayo del metro.

Durante verificaciones de rutina que realizan unidades de la policía en las estaciones del sistema de transporte masivo, el señalado fue perfilado y verificado, arrojando los oficios por estafa y apropiación indebida, entre otros delitos, todos cometidos en Panamá.

Debido al largo prontuario del extranjero, que se mantenía en libertad, este fue retenido en el acto y luego remitido al Ministerio Público para que sea presentado ante el juez al que le corresponderá judicializar el caso.

 

