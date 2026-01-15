Sucesos - 15/1/26 - 02:31 PM

De la lista a la rejas: Buscado por pandillerismo se entrega

Por: Redacción Web -

Panamá- José Antonio Duncan, quien figuraba en la lista de los 33 'Más Buscados' por pandillerismo y por quien se ofrecía una recompensa de 2 mil dólares, se entregó este jueves en la sede del Ministerio Público ubicada en PH Central Park, en el corregimiento de Pueblo Nuevo.

El sospechoso, supuestamente, es miembro de la pandilla autodenominada LBI o Los Bebé Inquietos, la cual fue desarticulada el 20 de noviembre de 2025 por la Policía Nacional y la Fiscalía Antipandillas a través de la Operación Sosiego.

Las investigaciones que adelantan las autoridades han revelado que este grupo opera en el corregimiento de Belisario Porras, específicamente en los sectores 3 y 4 de Samaria, y son señalados por la comisión de homicidios, robos a mano armada, crimen organizado, narcotráfico y otros atentados contra la seguridad ciudadana.

Con Duncan, se elevan a 14 los 'Más Buscados' por pandillerismo que han sido aprehendidos o se han entregado desde el pasado 24 de noviembre de 2025, cuando fue divulgada la lista.

