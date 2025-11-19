Declaran ilegal detención de Barto; abogado dice que plata venía de la suegra

Un juez de garantías decretó ilegal la detención de Barto Encarnación Guante, copresentador del podcast "Flow de la Música", aprehendido layer durante la operación "Fraude Toral"



Barto y otras cinco personas más comparecieon hoy a una audencia por su presunta vinculación a un fraude financiero que, según la fiscalía, dejó un golpe patrimonial de más de $786 mil a la Caja de Ahorros.

El caso gira alrededor de unos préstamos hechos en 2019, donde se usaron como garantía terrenos en Chiriquí y donde a Barto se le atribuye haber recibido $30 mil.



La audiencia inició a eso de las 10:00 de la mañana, pero el ambiente de tensión en el recinto cambió de rumbo cuando el juez declaró ilegal la aprehensión del influencer.

“Lo trajeron como un criminal… sin necesidad”, dijo el abogado

Durante un receso en la auidencia el abogado de Barto, Víctor Orobio, declaró que “la detención fue ilegal porque no había motivo para llegar a su casa, esposarlo y traerlo como si fuera un delincuente.”

El abogado insistió en que Barto no cometió delito alguno, que el dinero que recibió venía de su suegra, y que eso no es motivo para un operativo.



A preguntas del porqué su cliente no indagó la procedencia del dinero, el abogado indicó:

“Cuando mi hijo me pide plata, yo se la transfiero y nadie pregunta de dónde viene.

La ley dice que debe probarse que el dinero viene de un origen ilícito… y que la persona lo sepa. No es el caso.”

Según la defensa, si la fiscalía hubiera citado a Barto, él habría asistido voluntariamente para explicar todo.

La audiencia va por partes

Tras casi dos horas de idas y venidas, el juez decretó un receso. Aún falta que se discutan dos puntos claves:

la imputación de cargos ,

, y las medidas cautelares que podrían aplicarse a los cinco investigados.

Uno de los sujetos ya quedó en libertad, y ahora el caso sigue en pausa, con la expectativa puesta en lo que venga cuando el juez retome la sesión.

Mientras tanto, Barto salió sin esposas, pero con la presión mediática encima y una investigación que todavía no termina de escribirse.