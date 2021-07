Denuncia contra director del Minsa de la comarca por agresión física

Una presunta agresión física sufrió Eunice Licea Núñez, por parte de quien asegura ser su esposo, el actual director del Ministerio de Salud en la comarca Ngabe Bugle, Enilson Miranda Acosta.

La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía Adjunta de la provincia de Veraguas, por supuesta violencia doméstica, ocasionada por su esposo.

La mujer informó que ha sido agredida por su pareja en reiteradas ocasiones y mostró fotografías de las lesiones que ha sufrido.

La situación de maltrato se ha registrado por mucho tiempo, en el sector del Uvito en la provincia de Veraguas, donde mantienen la residencia que habitaban ambos. y escenario de las agresiones y hasta de haber sido quemada con agua caliente en su pierna.

La ciudadana cubana, pero nacionalizada panameña, dijo "es la primera vez que pongo en conocimiento lo sucedido, por muchos años me había callado, pero ya creo que no debo callarme más. Tengo nueve años de estar casada con él y de estar sufriendo. Tengo un niño de nueve años con él y está muy dañado psicológicamente” acotó.

Explicó que su esposo le gustaba tenerla encerrada, para que no saliera, ni conversara con nadie.

"Me prohibía muchas veces hasta hablar con su familia y prácticamente me tuvo cinco años presa en casa, sin poder salir, luego que decidí pararme y salir, cuando empecé a trabajar, los problemas aumentaron, el último problema que tuvimos, casi pierdo la vida. Él me arrastró por todo el frente de la casa, sin ropa y faltaron segundos para perder la respiración. Fue que decidí salirme de la casa huyendo con mi hijo" dijo la joven.

La presunta víctima aseguró que tuvo que huir de la vivienda que ambos compartían y siente mucho temor de las represalias que pueda tomar su pareja.

Ante lo sucedido la agredida decidió solicitar a las autoridades una orden de alejamiento alegando ser víctima de violencia doméstica por su pareja, quien le ha propinado golpes en diferentes partes del cuerpo y quemaduras con agua caliente en sus piernas.

Tras la denuncia, la Fiscal Adjunta de Atención Primaria de Veraguas decidió prohibirle a la pareja de la joven y actual funcionario del Minsa, acercarse al domicilio común o donde se encuentre la víctima, lugar de trabajo, estudio o mantener comunicación por redes sociales o medios tecnológicos.

También se ordenó protección policial a la víctima, mientras se mantenga en circunstancias de peligro.

En el documento de protección a la víctima emitido por el Ministerio Público se advierte al presunto agresor que de incumplir con las medidas se le abrirá un nuevo proceso penal de quebrantamiento de medidas de protección.

Este medio responsablemente se comunicó con el galeno, quien manifestó que le permitieran reunirse con su abogado para brindar información al respecto.