Denuncian intento borrar evidencias en caso de muerte de peruano

El abogado Kevin Moncada-Luna acudió al despacho de la Fiscalía de Homicidio de San Miguelito, con la finalidad de advertir sobre un intento de borrar evidencias por parte de unidades de la Policía Nacional relacionadas con el caso de la muerte del señor César Aguilar, de nacionalidad peruana, ocurrido en el sector de Ojo de Agua, el pasado 9 de octubre .

Moncada-Luna es representante legal de la señora Nilda Aurora Fosate, víctima sobreviviente de este atentado erróneo de la Policía Nacional, donde murió Aguilar.



Moncada sustenta que la advertencia se basa en los siguientes hechos:

- Que la semana pasada, aproximadamente el miércoles a las 10:00 p.m. (aproximadamente), un presunto comisionado de apellido Chávez, llegó a la casa Nilda Aurora Fosate ( representada), acompañado de su conductor (también policía) y de ebanistas (civiles).

- Que la unidad Chávez quería arreglarle la casa, tapar los orificios de bala, arreglarle la cocina, entre otras "bondades", a lo que la señora Fosate se negó, puesto que tiene instrucciones de no permitir que las evidencias se trastoquen hasta tanto el Ministerio Público así lo autorice.

Al jurista le llama poderosamente la atención la insistencia en querer tapar los orificios de bala, máxime cuando el día de mañana, jueves, a las 9:00 a.m. hay inspección ocular en el lugar de los hechos por parte de la fiscalía.

El abogado Kevin Moncada-Luna hace unas semanas también dirigió una nota a la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, con el objetivo de transmitirle su preocupación por la posible injerencia del ministro de Seguridad, Juan Pino, en las decisiones que vayan a adoptar los jueces dentro del proceso penal , investigado por la Fiscalía de Homicidio de San Miguelito, donde falleció el señor César Aguilar.

Afirmó que Pinto dijo que tenía "mucha confianza" con López , para tratar temas de decisiones de los jueces. En esta ocasión, el Ministro de Seguridad criticó decisiones de los jueces.

Moncada Luna insiste que Policía Nacional se equivocó y mató a un inocente (Aguilar), que no tenía vinculación con un crimen que se dio en el lugar.

