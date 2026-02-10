Sucesos - 10/2/26 - 12:03 PM

Le caen a 3 tres por peculado de más de $5.5 millones en junta comunal

Las diligencias investigativas se realizaron luego de que un informe de auditoría emitido por la Contraloría General de la República reflejara una afectación de $5,585,650.36.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Tres personas fueron aprehendidas anoche en el distrito de San Miguelito, luego de ser señaladas por la presunta comisión del delito de peculado agravado en perjuicio de la junta comunal de Amelia Denis de Icaza, por más de cinco millones de dólares.

La Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional efectuaron varias diligencias investigativas en Villa Lucre y Santa Librada, luego de que un informe de auditoría emitido por la Contraloría General de la República reflejara una afectación de $5,585,650.36, producto de presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos.

Estos dineros habían sido asignados a dicha junta comunal para el Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS), durante el período comprendido entre los años 2019 a 2024.

Ahora, los sospechosos deberán enfrentar cargos en su contra por el delito contra la Administración Pública, en la modalidad de peculado agravado, mientras que el Ministerio Público debe demostrar que fueron ellos los que cometieron la millonaria lesión patrimonial al Tesoro Nacional.

 

 

