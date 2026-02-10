Sucesos - 10/2/26 - 10:04 AM

Falsa arquitecta del Metro es aprehendida por estafa en Panamá Oeste

La mujer les decía a sus víctimas que estaba vinculada al proyecto del Metro y les ofrecía "participar en el supuesto proyecto, solicitándoles desembolsos de dinero para iniciar contratos que nunca fueron ejecutados.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Una mujer que se hacía pasar por arquitecta fue aprehendida este martes en el corregimiento de Cerro Silvestre, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, por el delito de estafa.

Según confirmó la Policía Nacional, la mujer les decía a sus víctimas que estaba vinculada al proyecto del Metro y les ofrecía "participar en el supuesto proyecto, solicitándoles desembolsos de dinero para iniciar contratos que nunca fueron ejecutados".

La investigación preliminar, adelantada por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Sección 3ra de Delitos contra el Patrimonio Metropolitana, tras seis denuncias interpuestas contra la dama, revela que los hechos ocurrieron entre los años 2024 y 2025 en Panamá Oeste.

Durante ese lapsus de tiempo, la mujer engañó a varias personas, logrando que estas le entregaran un total de B/. 242,580.00, por lo cual será presentada ante un juez para que sea judicializada por el delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de estafa agravada.

 

 

