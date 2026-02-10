Policía los agarra y la justicia los suelta: el crimen vuelve a la calle

En la Policía Nacional el malestar no se esconde. Capturan a delincuentes peligrosos, líderes de pandillas incluidos, y al poco tiempo los ven de nuevo caminando por las calles, algunos con casa por cárcel o brazalete, otros directamente reincidiendo.

El director de la Policía, Jaime Fernández, reconoció que hay casos que duelen. Personas que estaban bajo medidas cautelares y luego aparecen ultimadas o ligadas a nuevos delitos.

“Eso genera miedo en la comunidad” porque la gente siente que el esfuerzo policial se pierde cuando el sistema judicial afloja demasiado, admitió Fernández en TVN.

El jefe de la institución indicó que la Policía sí cumple. Se investiga, se aprehende, se documenta y se entrega todo al Ministerio Público. Pero cuando el proceso entra al Sistema Penal Acusatorio, muchas veces el resultado no es el esperado. “El temor es que la justicia termine siendo más flexible con el delincuente que con la víctima”, dijo.



Ante esta situación la Policía pide a los jueces mayor sensibilidad con la seguridad ciudadana.

“Cuando se agarra a un delincuente con pruebas claras o vinculado al crimen organizado, no puede salir como si nada”, advirtió el director.



Y, sobre el trabajo diario, Fernández indicó que los homicidios han bajado cerca del 30%, pasando de 67 el año pasado a unos 44 en lo que va del año. También se reporta una reducción de casi 29% en robos, producto de operativos masivos, inteligencia y allanamientos en zonas calientes como San Miguelito, Colón y Panamá Este.



Por otro lado, el jefe de la Policía confirmó el despliegue de más de 17 mil policías en todo el país. Habrá controles de tránsito y alcohol, vigilancia en culecos y refuerzos en áreas rojas, donde históricamente el delito intenta colarse entre la fiesta.