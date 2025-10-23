Desbaratan red de créditos fiscales ficticios que operaba desde la DGI

Panamá- Dos exfuncionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) y dos particulares fueron aprehendidos este jueves por su presunta vinculación con delitos contra la fe pública en perjuicio de esta institución, durante una serie de allanamientos simultáneos realizados por la Fiscalía Anticorrupción y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial.

Los operativos se desplegaron en Panamá Este, Panamá Oeste y Panamá Centro, logrando la ubicación de evidencias y la captura de los cuatro implicados en una investigación que mantiene 5 carpetas abiertas.

La investigación se inició el 27 de abril de 2023 tras una denuncia presentada por la misma DGI, y se centra en la creación de resoluciones fraudulentas en el sistema E-Tax para el reconocimiento de créditos fiscales ficticios dentro del procedimiento de compra e instalación de equipos fiscales.

Según la investigación, los exfuncionarios aprehendidos habrían creado en el sistema E-Tax 2.0 estos créditos fiscales ilegítimos, para luego cederlos a una empresa intermediaria, que a su vez los transfería a una empresa aseguradora que realizaba el pago correspondiente por la cesión.

Otro de los detenidos, quien fue notificado como abogado de la empresa en la cesión, no contaba con la idoneidad profesional para ejercer la abogacía, según consta en los registros.