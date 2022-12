¿Descuido? Bebé muere 30 minutos después de nacer en Changuinola

Panamá- Una denuncia en contra del director médico del Hospital “Dr. Raúl Dávila Mena”, de la Caja de Seguro Social (CSS), ubicado en Changuinola, provincia de Bocas del Toro, y contra un ginecólogo, interpuso el señor Samuel Guerra, luego de la muerte de su bebé recién nacida.

Según explicó el señor Guerra, la tarde del pasado 30 de noviembre, él llevó a su esposa, embaraza y por dar a luz, a atenderse en el Hospital Regional de Chiriquí Grande, en donde le realizaron un ultrasonido (el tercero que se le practicaba durante el embrazo), mediante el cual se le diagnosticó que la bebé estaba demasiado grande, por lo que se le ordenó el traslado hacia el hospital de Changuinola.

Ya en el Raúl Dávila Mena, a eso de las 9:00 a.m. del pasado 1 de diciembre, el ginecólogo que atendió a la señora de Guerra, determina que la señora no no puede dar a luz, debido a lo que ya se sabía, que la bebé estaba muy grande, por lo que ordenó su traslado hacia el Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía, ubicado en David, Chiriquí, para que se le practicara una cesárea.

Guerra detalló que el traslado de su esposa estaba ordenado para efectuarse a las 11:00 a.m. de ayer, jueves, pero que las horas pasaban y no lo hacían. Tanta fue le espera que en horas de la madrugada de hoy, 2 de diciembre, su esposa dio a luz y 30 minutos después, su bebé falleció.

Visiblemente molesto, Guerra dijo a Pulso Informativo Bocas, que él necesita saber qué fue lo que pasó y qué van a hacer con el ginecólogo que atendió a su esposa, y por qué no le trasladó a tiempo hacia David, pues según alegó "si él no es apto para brindar atención médica no deber estar en el hospital".

A este afligido hombre le preocupa lo que pueda pasar con otros pacientes, ya que según dijo "porque así como pasó con mi esposa, también puede pasar con muchas personas en Bocas del Toro".

Desde su punto de vista, Guerra considera lo ocurrido como "un descuido que cobro la vida de su bebé, casi 48 horas después" que llegaron buscando de atención médica.

