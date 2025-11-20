Sucesos - 20/11/25 - 10:02 AM

Desmantelan casa caleta en San Miguelito; hay cuatro aprehendidos

Fue durante una diligencia de allanamiento efectuada por unidades de la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional y del Ministerio Público en una de las viviendas de la barriada, donde se ubicó el alijo de drogas.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Cuatro personas aprehendidas y 453 paquetes de presunta sustancia ilícita decomisados fue el resultado de un operativo antidrogas efectuado en la barriada Altos de la Pradera, en el distrito de San Miguelito.

Fue durante una diligencia de allanamiento efectuada por unidades de la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional y del Ministerio Público en una de las viviendas de la barriada, donde se ubicó el alijo de drogas. Al parecer, la droga iba a ser movida en un vehículo tipo panel que se encontraba estacionado en la vivienda, ya que los paquetes sellados en plástico negro estaban embalados en cajas y maletines, acomodados en la sala del lugar.

Durante la denominada Operación Sacramento, las unidades antidrogas también ubicaron en la residencia 7,000 dólares que se presume son producto de actividades delictivas, así como siete teléfonos celulares. Se presume que el inmueble era utilizado como una 'casa caleta' donde se guardaba la droga para luego ser trasladada a su destino.

