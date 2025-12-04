Desmantelan red de tráfico internacional de drogas

Panamá- Un total de ocho personas, fueron aprehendidas en una nueva fase de la Operación Nodriza, adelantada por la Fiscalía de Drogas de la región metropolitana y la Policía Nacional en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

Entre los aprehendidos figuran cinco personas de nacionalidad panameña y tres de origen colombiano, dos de las cuales figuran como los líderes de este grupo criminal, según confirmó en conferencia de prensa el fiscal de Drogas, Julio Villarreal. "La información, desde un principio, daba cuenta de que la organización se desarrollaba a través de una componenda entre ciudadanos panameños y ciudadanos colombianos", quienes se encargaban de recibir la droga en las costas de Panamá Oeste, específicamente en el distrito de Arraiján y acopiarla en residencias caletas que tenían en esa misma provincia, para luego movilizarla en vehículos con doble fondo, agregó el fiscal.

Detalló que, vinculadas con esta organización criminal, en el año 2023 fueron aprehendidas 14 personas, a lo que siguieron otras incautaciones y retención de otras 6 en otros operativos, hasta la última, realizada en febrero de este año.

Por su parte, el director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, reveló que esta "robusta" investigación contra esta organización inició el 7 de marzo de 2023 y, desde entonces, se le ha vinculado con 7 casos mediante los cuales se logró la aprehensión de 20 personas, el decomiso de dos toneladas de cocaína y la incautación de 10 vehículos, de los cuales 3 tenían doble fondo.

Explicó que este martes se realizaron más de 26 allanamientos y, además, se procedió a la incautación de cuatro armas de fuego, 100 municiones, cinco vehículos y tres embarcaciones que eran utilizadas para movilizar la droga.

Al ser cuestionado sobre si César Caicedo, padre de Dayra Caicedo (secuestrada), era una de las ocho personas aprehendidas en esta nueva fase, el fiscal indicó: "Tanto la Policía Nacional como el Ministerio Público estamos en la obligación de dar a conocer a la sociedad los resultados de las diligencias que diariamente realizamos. Es parte de nuestra obligación... Sin embargo, tenemos limitaciones legales y funcionales, entre las cuales está no dar a conocer aspectos generales de las personas que han sido aprehendidas hasta que no se realice la imputación correspondiente". Por ello, solicitó comprensión al no poder revelar datos que identifiquen a los vinculados, pero tampoco desmintió que él fuera uno de los retenidos.

Lo cierto es que, César Caicedo (padre), sí figura no solo como uno de los ocho aprehendidos, sino como presunto cabecilla de la red internacional de tráfico de drogas desmantelada mediante la operación Nodriza.