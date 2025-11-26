Sucesos - 26/11/25 - 09:06 AM

Detención provisional para sujeto que macheteo a su pareja en Colón

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- A un sujeto de 34 años de edad le fue impuesta la medida de detención provisional por un juez del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en la provincia de Colón, por haber presuntamente agredido a su pareja sentimental con un arma blanca, causándole lesiones.

El hecho violento ocurrió la noche del 22 de noviembre de 2025 en el corregimiento de Puerto Pilón, donde el individuo agredió verbal y físicamente a su pareja con un machete dentro de su vivienda. La agresión provocó lesiones en la víctima, por lo que se le asignó una incapacidad médico legal de ocho días.

Tras una investigación, el sujeto fue capturado y presentado ante el Sistema Penal Acusatorio para que respondiera por este delito de violencia doméstica. El caso es investigado por la Sección de Familia de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala.

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías la legalización de la aprehensión y la formulación de imputación en su contra, peticiones que fueron admitidas por el juez.

