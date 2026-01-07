Detienen a alias "Chiki Traca" por tentativa de homicidio en Cristóbal Este

Panamá- Un hombre conocido como "Chiki Traca" fue detenido por un caso al que se le vincula, tras herir a dos personas en la comunidad de Alto de Los Lagos, en el corregimiento de Cristóbal Este, provincia de Colón, en un suceso violento en diciembre de 2025.

Este caso está relacionado con un tiroteo que se dio la mañana del 6 de diciembre, donde dos personas resultaron heridas: Alexander Vega, de 29 años de edad, con una herida en el tórax; y Edgardo Clarke, de 32 años, con heridas en la cabeza, hombro y mano. El hecho ocurrió en los predios de la torre H-159 de la comunidad Alto de Los Lagos, resultado de una discusión.

La detención fue el resultado de un allanamiento y registro en la calle 12, avenida Federico Boyd, en la ciudad de Colón, en una acción coordinada por funcionarios del Ministerio Público con el apoyo de la Policía Nacional. Ahora, el detenido enfrenta el delito contra la vida y la integridad personal en su modalidad de tentativa de homicidio.

El hecho, aún en investigación, pero el sospechoso iniciará el proceso judicial para enfrentar este cargo.