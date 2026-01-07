Sucesos - 07/1/26 - 12:43 PM

Detienen a alias "Chiki Traca" por tentativa de homicidio en Cristóbal Este

Este caso está relacionado con un tiroteo que se dio la mañana del 6 de diciembre, donde dos personas resultaron heridas.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- Un hombre conocido como "Chiki Traca" fue detenido por un caso al que se le vincula, tras herir a dos personas en la comunidad de Alto de Los Lagos, en el corregimiento de Cristóbal Este, provincia de Colón, en un suceso violento en diciembre de 2025.

Este caso está relacionado con un tiroteo que se dio la mañana del 6 de diciembre, donde dos personas resultaron heridas: Alexander Vega, de 29 años de edad, con una herida en el tórax; y Edgardo Clarke, de 32 años, con heridas en la cabeza, hombro y mano. El hecho ocurrió en los predios de la torre H-159 de la comunidad Alto de Los Lagos, resultado de una discusión.

La detención fue el resultado de un allanamiento y registro en la calle 12, avenida Federico Boyd, en la ciudad de Colón, en una acción coordinada por funcionarios del Ministerio Público con el apoyo de la Policía Nacional. Ahora, el detenido enfrenta el delito contra la vida y la integridad personal en su modalidad de tentativa de homicidio.

El hecho, aún en investigación, pero el sospechoso iniciará el proceso judicial para enfrentar este cargo.

Te puede interesar

Detienen a alias "Chiki Traca" por tentativa de homicidio en Cristóbal Este

Detienen a alias "Chiki Traca" por tentativa de homicidio en Cristóbal Este

 Enero 07, 2026
Adolescente enfrenta detención provisional por intento de robo en Colón

Adolescente enfrenta detención provisional por intento de robo en Colón

 Enero 07, 2026
Encuentran sano y salvo a adulto mayor desaparecido por cinco días en Arraiján

Encuentran sano y salvo a adulto mayor desaparecido por cinco días en Arraiján

 Enero 07, 2026
Dos aprehendidos por robo en Los Nogales, imputados y con detención provisional

Dos aprehendidos por robo en Los Nogales, imputados y con detención provisional

 Enero 07, 2026
¡Alto policía!: gritó el tongo la noche que frustró intento de robo

¡Alto policía!: gritó el tongo la noche que frustró intento de robo

Enero 07, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Matan a joven desde un auto en marcha. Hay otro herido

Matan a joven desde un auto en marcha. Hay otro herido

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Capturan conductor cómplice de asalto frustrado en Los Nogales

Capturan conductor cómplice de asalto frustrado en Los Nogales
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Bolota critica a Trump, lanza pulla al embajador gringo y recibe respuesta

Bolota critica a Trump, lanza pulla al embajador gringo y recibe respuesta