Detienen en Panamá a sospechoso de feminicidio en Costa Rica

Las autoridades de Panamá, en coordinación con las de Costa Rica, detuvieron este lunes a un hombre sospechoso de cometer un feminicidio en territorio costarricense, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

"Tras varias diligencias realizadas por la oficina de Interpol y con la colaboración de las autoridades panameñas, se logró detener en Panamá al supuesto sospechoso de cometer este delito. Se están realizando las coordinaciones correspondientes para traerlo a suelo costarricense", indicó el OIJ.

Según la información oficial, el crimen ocurrió el domingo en un lugar de hospedaje en la localidad de Río Claro, provincia de Puntarenas, cerca de la frontera con Panamá.

El OIJ identificó a la víctima como una mujer nicaragüense de 35 años de apellido Oporta, y al sospechoso como un panameño de apellido González.

"Al parecer tuvieron una discusión y el sospechoso le generó traumas en el cuello por asfixia, resultando la mujer fallecida en el sitio", detalló el OIJ.

Las investigaciones indican que tras cometer el crimen, el sospechoso huyó hacia Panamá.

El Observatorio de violencia de género contra las mujeres del Poder Judicial de Costa Rica contabiliza del 1 de enero al 15 de octubre de 2025 un total de 29 feminicidios. En todo el 2024, la cifra fue de 40.