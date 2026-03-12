Sucesos - 12/3/26 - 11:42 AM

Evacúan pacientes y personal de policlínica del Marañón por incendio

Siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de casos, la evacuación se realizó sin contratiempos.

 

Panamá- Pacientes y personal médico y administrativo de la Policlínica Manuel Ferrer Valdés, ubicada en el corregimiento de Calidonia, fueron evacuados la mañana de este jueves luego de que se reportó un incendio en la instalación médica.

Siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de casos, la evacuación se realizó sin contratiempos y sin que se reportaran personas heridas o lesionadas

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá se presentaron a la escena para sofocar las llamas.

Corredera y estrés provocó el incendio que se reportó la mañana de este jueves en el primer piso de la Policlínica Manuel Ferrer Valdés, en el corregimiento de Calidonia.

El Cuerpo de Bomberos reveló de forma preliminar que la causa del incendio, aparentemente, está relacionada con desperfectos eléctricos, pero será a través de las pesquisas que adelante la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (Dinasepi) que se confirmará si es así.

Por su parte, la Caja de Seguro Social (CSS), alrededor del mediodía, emitió un comunicado a través de cual notificó que la atención en la policlínica del Marañón había sido restablecida.

La entidad detalló que el incendio tuvo lugar en la bomba externa de un aire acondicionado tipo 'split'.

Se informó que los pacientes a los cuales se les canceló la cita debido al incendio serán atendidos mañana viernes.
 

 


 

