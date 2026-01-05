Sucesos - 05/1/26 - 01:54 PM

Docente de ASOPROF detenido por supuesta violación a estudiante

El hecho ha generado fuerte preocupación entre padres de familia y la comunidad educativa.

 

Por: Redacción / Crítica -

Un docente del Instituto Nacional, miembro de un gremio magisterial, fue detenido por orden de un juez de garantías tras ser vinculado a un caso de presunta violación contra una estudiante del propio plantel. 

De acuerdo con la información conocida, abogados habrían impulsado una resolución interna para cerrar el expediente administrativo, emitida por una autoridad del centro educativo. Sin embargo, esta decisión fue revocada posteriormente por el Ministerio de Educación (MEDUCA).

Las autoridades reiteraron que el proceso judicial sigue su curso y que se garantizará el debido proceso, mientras crece el llamado ciudadano a proteger a los estudiantes y mantener las escuelas como espacios seguros, sin privilegios ni encubrimientos.

