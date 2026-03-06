Imputan tentativa de homicidio a menor que disparó contra estudiante en Colón

Panamá- Un menor de 16 años enfrentó a la justicia por estar vinculado con un ataque ocurrido a finales de esta semana en contra de un estudiante de 14 años, en la comunidad de Puerto Escondido, sector 2-2, cuando la víctima fue atacada con un arma de fuego.

El herido es estudiante del Instituto Profesional y Técnico de Colón y fue atacado cuando llevaba a un familiar a la escuela República de Sudáfrica.

Se conoció que el menor recibió unos ocho disparos y que hoy sería intervenido quirúrgicamente en un hospital.

Al presunto agresor se le formuló imputación por el delito de homicidio en grado de tentativa, durante una audiencia legal donde se ventiló el caso y donde se le vinculó con los hechos.

El caso es atendido por la Fiscalía Superior de Adolescentes de Colón y Guna Yala y se le ordenó la medida cautelar de detención provisional al vincularlo como autor de un hecho registrado el 4 de marzo de 2026 en Puerto Escondido.

Durante el desarrollo de la audiencia, la Fiscalía también solicitó la legalización de la aprehensión del menor de edad, petición que fue admitida por el Juzgado Penal de Adolescentes de Colón.

Ahora las autoridades que abordan temas de adolescentes tienen tres meses para culminar la investigación y presentar el caso.

Para Idelfonso Bracho, psicólogo colonense, este tipo de acontecimientos genera diferentes afectaciones en la comunidad educativa, como la sensación de inseguridad. Los estudiantes quedan con temor de asistir a clases: "Quedan en estado de alerta, hay una alteración en los estudiantes".

Señaló que puede presentarse un estrés postraumático, que se manifiesta en malestar persistente, llanto fácil, episodios de agresión entre los estudiantes y pesadillas recurrentes, no solo entre los alumnos, sino también en docentes, personal administrativo e incluso en los padres de familia.

Agregó que esto se traduce en que los estudiantes presentan problemas de memoria y de atención, porque todas estas habilidades se ven afectadas por el hecho ocurrido.

Bracho indicó que, entre las recomendaciones, primero el tema debe ser conversado, permitiendo que dialoguen con la comunidad educativa y practicando lo que se conoce como "validación emocional".



