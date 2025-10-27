Sucesos - 27/10/25 - 07:25 PM
Dos estudiantes se ahogan al intentar cruzar una quebrada en la Comarca
Ambos cuerpós fueron trasladados a una vivienda cercana, en medio del llanto y la tristeza de toda la comunidad.
Dos estudiantes de la Escuela de Cascabel perdieron la vida este lunes al ser arrastrados por la fuerte corriente de la Quebrada Pita, en la comarca Ngäbe-Buglé.
Testigos relatan que los menores intentaron cruzar la quebrada cuando fueron sorprendidos por la fuerza del agua. La comunidad reaccionó de inmediato y vecinos iniciaron una intensa búsqueda, logrando localizar y rescatar los cuerpos.
Los cuerpos fueron trasladados a una vivienda cercana, entre el llanto y la tristeza de familiares y vecinos que no daban crédito a la tragedia.