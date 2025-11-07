Dos víctimas fatales en accidentes de tránsito en Chiriquí y Bocas del Toro

La violencia en las carreteras sigue cobrando vidas en el país. En las últimas 24 horas, se han registrado dos trágicos accidentes de tránsito que han dejado como saldo dos víctimas fatales, uno en la provincia de Chiriquí y otro en la provincia de Bocas del Toro.

El primer incidente ocurrió en la vía Cerro Punta, Paso Ancho, hacia Volcán, en la provincia de Chiriquí. Un joven de 25 años, identificado como Diógenes Ábrego Palacio, perdió la vida al caer del vagón de un vehículo en movimiento. La víctima, de etnia indígena, falleció debido al impacto de la caída. El conductor del vehículo involucrado en el accidente huyó del lugar de los hechos.

El segundo accidente se registró en Isla Colón, provincia de Bocas del Toro, donde un ciudadano extranjero que manejaba una motocicleta perdió la vida tras colisionar contra un vehículo. El motorizado fue trasladado al hospital de Changuinola, donde se confirmó su deceso minutos después.

Ambos hechos están siendo investigados por unidades de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional.

Sanciones y medidas en materia de tránsito

En cuanto a la vigilancia de tránsito, las autoridades informaron que en las últimas 24 horas se emitieron un total de 1,130 boletas por diversas infracciones. Entre las más comunes destacan 145 por exceso de velocidad, 62 por luces no adecuadas, 9 por licencias vencidas, 7 por embriaguez comprobada y 19 por el uso del celular al volante. Además, fueron remolcados 44 vehículos por diferentes causas.

