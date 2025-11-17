Ejecutado a tiros en el sector #5 de Samaria

Panamá- Tendido en el pavimento de El Hueco de Sinaní, ubicado en el sector #5 de Samaria, distrito de San Miguelito, así fue encontrado, agonizante, Enmanuel Abdiel Vargas Foster (25 años), a eso de las 11:20 p.m. de ayer.

¿Qué le pasó? Por el momento no se sabe, ya que residentes del sector solo dieron a conocer que escucharon detonaciones de arma de fuego y llamaron a la Policía Nacional para que investigaran la novedad.

Al llegar a la escena, los uniformados visualizaron a Vargas con varios impactos de bala en su anatomía. Coordinaron su traslado hacia el Hospital San Miguel Arcángel, donde fue declarado muerto minutos después de haber sido atacado a tiros.

Por el momento se desconoce el móvil del crimen, lo cual complica la línea de investigación, ya que Vargas no tenía antecedentes penales.