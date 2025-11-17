Sucesos - 17/11/25 - 11:01 AM

Ejecutado a tiros en el sector #5 de Samaria

¿Qué le pasó? Por el momento no se sabe, ya que residentes del sector solo dieron a conocer que escucharon detonaciones de arma de fuego y llamaron a la Policía Nacional para que investigaran la novedad.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Tendido en el pavimento de El Hueco de Sinaní, ubicado en el sector #5 de Samaria, distrito de San Miguelito, así fue encontrado, agonizante, Enmanuel Abdiel Vargas Foster (25 años), a eso de las 11:20 p.m. de ayer.

¿Qué le pasó? Por el momento no se sabe, ya que residentes del sector solo dieron a conocer que escucharon detonaciones de arma de fuego y llamaron a la Policía Nacional para que investigaran la novedad.

Al llegar a la escena, los uniformados visualizaron a Vargas con varios impactos de bala en su anatomía. Coordinaron su traslado hacia el Hospital San Miguel Arcángel, donde fue declarado muerto minutos después de haber sido atacado a tiros.

Por el momento se desconoce el móvil del crimen, lo cual complica la línea de investigación, ya que Vargas no tenía antecedentes penales.

 

Te puede interesar

Detienen a "Formigan" en Colón por homicidio de adolescente en El Polvorín

Detienen a "Formigan" en Colón por homicidio de adolescente en El Polvorín

 Noviembre 17, 2025
Desaparición termina en tragedia: Localizan cadáver de hombre de 60 años

Desaparición termina en tragedia: Localizan cadáver de hombre de 60 años

Noviembre 17, 2025
Ejecutado a tiros en el sector #5 de Samaria

Ejecutado a tiros en el sector #5 de Samaria

 Noviembre 17, 2025
Hombre es baleado desde un vehículo en marcha y muere en el hospital

Hombre es baleado desde un vehículo en marcha y muere en el hospital

 Noviembre 17, 2025
Lo fueron a buscarlo hasta su casa para matarlo

Lo fueron a buscarlo hasta su casa para matarlo

 Noviembre 17, 2025
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Sicario termina muerto tratando de asesinar a hombre en La Cabima

Sicario termina muerto tratando de asesinar a hombre en La Cabima
Asalto en la vía: Le llevaron $70 mil saliendo del aeropuerto de Tocumen

Asalto en la vía: Le llevaron $70 mil saliendo del aeropuerto de Tocumen

Estaba en un taxi, un carro llegó, bajaron y le dieron piso

Estaba en un taxi, un carro llegó, bajaron y le dieron piso
Panamá Oeste llora a Maritza Tejeira mientras el caso sigue sin detenido

Panamá Oeste llora a Maritza Tejeira mientras el caso sigue sin detenido
Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos

Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos