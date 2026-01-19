Sucesos - 19/1/26 - 08:12 AM

Encapuchados amarran y golpean a trabajadores en empresa de Colón

El robo ocurrió a eso de las 10 de la noche de este domingo.

 

Por: Diómedes Sánchez S / Crítica -

Una caja fuerte pequeña con dinero, además de celulares y artículos personales, fue el botín que se llevaron delincuentes la noche del domingo, tras un robo cometido en una empresa ubicada en el corregimiento de Buena Vista, área de la Transístmica de Colón.

Tras conocerse el hecho, unidades de la Sección de Investigación Judicial de la Policía Nacional en Buena Vista acudieron al lugar para recabar información. El caso fue calificado como robo agravado contra trabajadores de la empresa Grupo Ocean Inc., ubicada entre las comunidades de El Giral y la entrada de Sardinilla.

En el sitio se informó que, al momento del ingreso de los delincuentes, cinco trabajadores se encontraban laborando en la manufactura de envases desechables.

Fue entonces cuando tres sujetos encapuchados, de tez morena y armados, ingresaron de forma violenta a las instalaciones.

Los empleados fueron amenazados, golpeados y amordazados, mientras los delincuentes les despojaban de celulares, relojes, prendas de oro y dinero en efectivo.

Posteriormente, los sujetos violentaron cuatro camiones comerciales de la empresa, de donde sustrajeron una pequeña caja fuerte con dinero, cuya cantidad no ha sido precisada.

Tras cometer el robo, los delincuentes huyeron por la parte trasera de la empresa. Las autoridades mantienen las investigaciones en curso.

 

