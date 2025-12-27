Sujetos llegan a vivienda y hacen disparos hiriendo a un hombre

Con heridas en los pies resultó la noche del viernes 26 de diciembre un hombre de 60 años, producto de un ataque de pistoleros en una residencia en la comunidad de San Isidro en el corregimiento de Cativá en la provincia de Colón.

La información inicial del caso señala que varios sujetos llegaron a la vivienda y empezaron a hacer disparos, donde las balas lograron herir a esta persona.

Para luego desaparecer en medio de la noche por las veredas del sector.

La víctima fue trasladada hacia el cuarto de urgencias del nuevo hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, ubicado en el corregimiento de Cristóbal Este, donde ingresó para ser atendido.

Agentes de la Policía Nacional llegaron a la morada para iniciar la investigación inicial, que consistió en la recopilación de información, y luego a la sala de urgencias, con el fin de dar con los responsables de este hecho violento