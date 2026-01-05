Sucesos - 05/1/26 - 12:05 PM

Encuentran a hombre electrocutado en entrada de Santa Rita en Antón

En el lugar donde ocurrió esta tragedia se ubican unos transformadores de alta tensión, por lo que las autoridades investigan qué hacía el hombre en ese sitio.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- El cadáver de un hombre que, presuntamente murió electrocutado, fue ubicado la mañana de este lunes, a metros de la vía Interamericana y próximo a la entrada del corregimiento de Santa Rita, distrito de Antón, en la provincia de Coclé.

En el lugar donde ocurrió esta tragedia se ubican unos transformadores de alta tensión, por lo que las autoridades investigan qué hacía el hombre en ese sitio.

Residentes del área reportaron un bajón de energía, por lo que se presume que fue justo en ese momento cuando la víctima recibió la descarga eléctrica.

Al sitio se presentó personal de la empresa eléctrica para revisar el equipo y garantizar que la zona era segura para el ingreso del personal del Ministerio Público, a quien le correspondió efectuar la diligencia de levantamiento del cadáver.

 

