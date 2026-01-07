Encuentran sano y salvo a adulto mayor desaparecido por cinco días en Arraiján

Panamá- Cinco días de angustia vivieron los familiares del señor Enrique Javier Ramos, de 63 años, quien había desaparecido el pasado 2 de enero en el distrito de Arraiján (Panamá Oeste) y este miércoles fue ubicado sano y salvo.

Aunque por el momento no se han brindado detalles de su estado de salud, lo importante es que apareció luego de una intensa búsqueda, tanto en la comunidad de Lluvia de Oro 3, en Nuevo Chorrillo, donde desapareció, como en otros sectores de Panamá Oeste.

Según dio a conocer la familia, el señor Ramos estaba presentando problemas de desorientación, por lo cual no lo dejaban solo. Pero a eso de las 2:00 p.m. del pasado viernes, cuando su hija lo dejó sin vigilancia mientras se duchaba y cuando salió, el adulto mayor había desaparecido del portal de su casa ubicada en Lluvia de Oro 3.

Tras interponer la denuncia ante la Sección de Atención Primaria del Ministerio Público de Panamá Oeste, se enteraron de que las cámaras del sistema de videovigilancia municipal lo captaron alrededor de las 6:00 p.m. del mismo viernes, deambulando por la sucursal de una cadena de supermercado ubicada en Arraiján cabecera, por lo cual mantenían viva la esperanza de que apareciera con vida. Esa ilusión se hizo realidad hoy, luego de que el señor fue encontrado, por lo cual están muy agradecidos.