Enseñaba a nadar y se lo tragó el río: joven muere en Chepo
Disfrutaba de la soleada tarde y enseñaba a nadar a una acompañante.
Un joven de unos 19 años de edad pierde la vida en las aguas de dos caudalosos ríos del corregimiento de Las Margaritas en Chepo. Disfrutaba de la soleada tarde y enseñaba a nadar a una acompañante.
Se bañaba en las aguas donde se unen dos imponentes ríos, el Mamoní y el Chararé, ubicado en el corregimiento de Las Margaritas, distrito de Chepo, aprovechando la soleada tarde, cuando la muerte lo sorprendió.
Supuestamente enseñaba a nadar a una chica que lo acompañaba cuando se hundió y desapareció.
Los primeros reportes indican que aparentemente se trata de un joven que a eso de las 3:00 de la tarde de este miércoles 21, fue reportado como desaparecido por inmersión mediante una llamada desde un celular por acompañantes.
De inmediato personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Chepo y unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) llegaron al lugar para emprender el operativo de búsqueda que se extendió hasta pasadas las 8:00 PM, cuando ubicaron el cuerpo, donde tuvieron que utilizar drones con visión nocturna.
Seguidamente se procedió a extraer el cuerpo sin vida de las cálidas aguas, identificado en medio de la noche muy cerca a la desembocadura de los ríos Chararé y Mamoní, y puesto sobre en el cascajal, a espera de las autoridades del Ministerio Público, según detallan los reportes preliminares.