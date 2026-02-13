Sucesos - 13/2/26 - 04:20 PM

Exalcalde de Arraiján queda preso por desfalcar Programa de Descentralización

Los cuatro exfuncionarios municipales fueron aprehendidos ayer y llevados a una audiencia de solicitudes múltiples en el Sistema Penal Acusatorio de Panamá Oeste.

 

Panamá- El exalcalde de Arraiján (2019-2024) Rollyns Rodríguez y otros tres exfuncionarios de la alcaldía de este distrito quedaron bajo detención provisional, por decisión de un juez de Garantías, quien les imputó cargos por delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado agravado.

Los cuatro exfuncionarios municipales fueron aprehendidos ayer y llevados a una audiencia de solicitudes múltiples en el Sistema Penal Acusatorio de Panamá Oeste. La aplicación de la medida cautelar de detención provisional fue tomada con base en la presunta lesión patrimonial que supera los B/.815 mil, en perjuicio del Municipio de Arraiján, mediante el Programa de Descentralización para proyectos de Interés Social.

En esta audiencia, que se extendió por varias horas, el juez de garantías legalizó la aprehensión de los cuatro indiciados. No obstante, dejó abierta la posibilidad de aplicar una medida cautelar distinta a la detención provisional al exalcalde Rollyns Rodríguez, si realiza el pago de una fianza por 100 mil dólares. 

Con respecto a los otros tres exfuncionarios, se fijó el pago de fianzas de excarcelación de entre 10 mil y 50 mil dólares luego de lo cual se podría variar la medida cautelar aplicada. 

Los imputados fueron aprehendidos el pasado 12 de febrero en diligencias de allanamiento en residencias ubicadas en los corregimientos de Vacamonte, Cerro Silvestre y Juan Demóstenes Arosemena, en el distrito de Arraiján.

Las investigaciones —indicaron los fiscales del Ministerio Público— continúan, con el propósito de deslindar responsabilidades y llevar ante los tribunales a quienes resulten vinculados a estos graves hechos.

