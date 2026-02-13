Sucesos - 13/2/26 - 05:23 PM

Justicia para turista: Cayó vinculado a robo en Parque Nacional Chagres

A esta persona se le vincula con un robo agravado en perjuicio de varios turistas, cuando estaban de visita en la cascada, ubicada dentro de este parque Nacional Chagres

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- Un sujeto de 25 años que pensaba que podría escapar tras participar en un robo a turistas cuando estaban de visita en el Parque Nacional Chagres, fue detenido por la Policía Nacional para que enfrente a un juez de garantías del Sistema Penal Acusatorio (SPA) y responda por los hechos.

A esta persona se le vincula con un robo agravado en perjuicio de varios turistas, cuando estaban de visita en la cascada, ubicada dentro de este parque, el 13 de agosto de 2025. Ahora tendrá que enfrentar cargos por el delito contra el patrimonio económico.

Tras las investigaciones, se logró identificar a esta persona, quien fue aprehendida durante acciones investigativas efectuadas a la altura de Quebrada Ancha, en la provincia de Colón, a finales de esta semana. El hombre fue trasladado para los trámites correspondientes a órdenes del Ministerio Público.


 

Te puede interesar

Justicia para turista: Cayó vinculado a robo en Parque Nacional Chagres

Justicia para turista: Cayó vinculado a robo en Parque Nacional Chagres

 Febrero 13, 2026
Exalcalde de Arraiján queda preso por desfalcar Programa de Descentralización

Exalcalde de Arraiján queda preso por desfalcar Programa de Descentralización

 Febrero 13, 2026
Reporte oficial confirma 40 homicidios en Panamá y leve baja frente a 2025

Reporte oficial confirma 40 homicidios en Panamá y leve baja frente a 2025

 Febrero 13, 2026
Recuperan cadáver de costarricense desaparecido flotando en río Sixaola

Recuperan cadáver de costarricense desaparecido flotando en río Sixaola

 Febrero 13, 2026
Pasará Carnaval entre rejas: Ladrón que hurtó en Las Mañanitas fue capturado

Pasará Carnaval entre rejas: Ladrón que hurtó en Las Mañanitas fue capturado

 Febrero 13, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Meduca publica nombres de maestros y profesores nombrados para el 2026

Meduca publica nombres de maestros y profesores nombrados para el 2026

¡Se le voló el arma! Torpeza de delincuente frustra asalto en Chitré

¡Se le voló el arma! Torpeza de delincuente frustra asalto en Chitré
Aumentan condena a 18 años de prisión a adolescente por asesinato de guardia

Aumentan condena a 18 años de prisión a adolescente por asesinato de guardia
Ejecutado en calle quinta Panamá Viejo; no tuvo tiempo de correr

Ejecutado en calle quinta Panamá Viejo; no tuvo tiempo de correr
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí