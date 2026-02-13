Justicia para turista: Cayó vinculado a robo en Parque Nacional Chagres

Panamá- Un sujeto de 25 años que pensaba que podría escapar tras participar en un robo a turistas cuando estaban de visita en el Parque Nacional Chagres, fue detenido por la Policía Nacional para que enfrente a un juez de garantías del Sistema Penal Acusatorio (SPA) y responda por los hechos.

A esta persona se le vincula con un robo agravado en perjuicio de varios turistas, cuando estaban de visita en la cascada, ubicada dentro de este parque, el 13 de agosto de 2025. Ahora tendrá que enfrentar cargos por el delito contra el patrimonio económico.

Tras las investigaciones, se logró identificar a esta persona, quien fue aprehendida durante acciones investigativas efectuadas a la altura de Quebrada Ancha, en la provincia de Colón, a finales de esta semana. El hombre fue trasladado para los trámites correspondientes a órdenes del Ministerio Público.



