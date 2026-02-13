Sucesos - 13/2/26 - 04:13 PM

Reporte oficial confirma 40 homicidios en Panamá y leve baja frente a 2025

Un total de 40 homicidios en Panamá fueron registrados entre el 1 de enero y el 1 de febrero de 2026, según estadísticas oficiales del Ministerio de Seguridad.

 

Por: Redacción / Crítica -

Panamá contabiliza 40 homicidios entre el 1 de enero y el 1 de febrero de 2026, de acuerdo con cifras preliminares de la Dirección del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales del Ministerio de Seguridad.
Dentro del total se incluye un caso sin intención de matar, clasificado como homicidio no intencional.

El informe ubica la tasa de homicidios en Panamá en 0.9 por cada 100 mil habitantes, indicador considerado dentro de un rango bajo, aunque la violencia sigue golpeando zonas urbanas específicas.

Leve disminución frente a 2025

Al comparar con el mismo periodo del año pasado, las estadísticas reflejan 13 homicidios menos, lo que representa una reducción cercana al 25 % en el inicio de 2026.
Pese a la baja, las autoridades advierten que la disminución es ligera y mantiene focos de riesgo activos.

Provincias y distritos más afectados

Las cifras oficiales señalan que la mayoría de los homicidios en Panamá se concentran en:

  • Provincia de Panamá: 23 casos
  • Colón: 8
  • Coclé: 4
  • Panamá Oeste: 3
  • Darién y Chiriquí: 1 cada uno

En los distritos, lideran Panamá (13), San Miguelito (10) y Colón (8), seguidos por Arraiján (3) y Penonomé (2).

Corregimientos bajo mayor presión criminal

Entre los puntos críticos destacan Belisario Frías, Arnulfo Arias Madrid, Omar Torrijos, José Domingo Espinar, Emilia Denis de Icaza, Cativá, Vista Alegre, David Sur y Ancón, donde se registran casos recientes de violencia homicida.

El análisis criminológico sitúa el comportamiento del delito en un umbral bajo a nivel nacional, aunque sin una reducción contundente.

Canal Endémico y días con más violencia

Según el método del Canal Endémico, el acumulado hasta enero está por debajo del mínimo esperado, con 37 casos menos que el promedio histórico.

Los homicidios en Panamá se concentran principalmente en lunes, viernes, sábado y domingo, días donde se incrementan los hechos de sangre.

Mientras avanzan los primeros meses de 2026, las autoridades mantienen vigilancia sobre la criminalidad en Panamá, en medio de señales mixtas entre la reducción estadística y la persistencia de la violencia en sectores urbanos.

