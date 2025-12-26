Sucesos - 26/12/25 - 05:20 PM

Familia interpone denuncia 3 meses después de la ausencia de Faustino Montezuma

El padre del joven interpuso la denuncia hasta ahora —más de tres meses después— porque pensaba que su hijo se encontraba en Volcán, trabajando en una plantación de café cosechando el grano.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Una denuncia por la desaparición de Faustino Montezuma (30 años) interpuso el señor Ernesto Bejerano, ya que lo vio por última vez el 15 de septiembre de 2025, cuando salió de su casa, ubicada en la comunidad de Quebrada Hacha, corregimiento de Nomononi, distrito de Besikó, en la Comarca Ngäbe Buglé.

Según narró el señor Bejerano a las autoridades, él interpuso la denuncia hasta ahora —más de tres meses después— porque pensaba que su hijo se encontraba en Volcán, trabajando en una plantación de café cosechando el grano.

El denunciante aseguró que Faustino quedó de pasar por la casa de una hermana en Boquete y después trasladarse hacia Volcán, pero hace unos días un vecino de su hija le informó que él nunca llegó a la región, por lo que esta semana interpuso la denuncia por su desaparición.

Faustino es de estatura mediana, tez trigueña, cabello lacio de color negro y de rasgos indígenas. El día que salió de su residencia vestía camisa manga larga de color rojo, pantalón jeans negro, zapatillas grises y llevaba consigo una mochila de color negro.

Si usted tiene información que permita ubicar a Faustino, puede llamar de forma confidencial a los teléfonos 726-5040 o al 6563-2502 de la Personería Municipal de San Lorenzo y también al 726-5040, o al 6563-2502 de la sala de Atención Ciudadana de la Policía Nacional en Horconcito.

