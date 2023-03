Familiares de Aderly piden a la Fiscalía verdad sobre desaparición

La familia de Aderlyn Llerena está sufriendo y piden a las autoridades del Ministerio Público que digan la verdad sobre este caso.

Emilio Olea, tío de la pequeña, expresó hay preocupación y que en casi seis meses de la desaparición de la menor no se sabe nada... "ellos (fiscales) dicen que están haciendo su trabajo, pero no ha dicho nada.



"Están negando información a la familia y exigimos respuestas por parte de la fiscalía", reiteró el Sr. Olea.



En tanto, cinco rastros de sangre fueron encontrados anoche en una vivienda ubicada en Las Trancas, durante diligencia que realiza la Policia Nacional y el Ministerio Público con relación al caso de la desaparición de la niña Aderlyn, ocurrida el pasado 13 de septiembre 2022.

Una fuente del Ministerio Público confirmó que se encontraron 5 rastros de sangre, a través de la prueba de luminol, en el lugar.

La diligencia que terminó a eso de las 10:15 de la noche de ayer, jueves, se desarrolló con la colaboración de un testigo protegido.

Se espera que en el transcurso del día se hagan los análisis para determinar si los rastros de sangre encontrados en la casa son compatibles con el tipo de sangre de Aderlyn Llerena.

Emilio Olea, tío de la pequeña Aderlyn Llerena, expresó preocupación y también malestar por el manejo de este caso por parte de las autoridades.

Indica de que la fiscalía actúa de forma lenta y que no le informa nada a la familia.

