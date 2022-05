Femicidios que conmocionaron al país

Chiriquí ha sido una de las provincias, donde se han reportado hechos atroces contra la mujer, que sin duda han marcado al país.

Uno de los casos que más estremeció no solo a la población fue el femicidio de Luz Michel Orocu, una joven de 27 años, quien fue destazada, incinerada y enterrada en la parte de atrás de su residencia en el distrito de Bugaba, para febrero de 2017.

Luz Michelle Orocú de forma misteriosa desapareció cuando se mantenía en su residencia ubicada en el distrito de Bugaba, tras la denuncia de la madre, las autoridades abrieron una investigación; La pareja de la joven Juan De Dios Pino Cárdenas, negó desde el primer momento saber el paradero de la misma; sin embargo, 15 días después, los restos óseos de la joven fueron ubicados enterrados y calcinados en la parte trasera del patio de la residencia propiedad de la víctima.

Debido al estado de descomposición le tomó tiempo a los antropólogos forenses determinar las causas del fallecimiento, llegando finalmente y luego de varios meses a la conclusión que había sido tasajeada y posteriormente calcinada.

"Han pasado cuatro años y en mi memoria sigue latente el recuerdo de mi hija, el dolor que es perder a un hijo es eterno, cuando quieres abrazarla, escucharla, reír, ella no está, de la manera más cruel me la arrebataron, un hombre en el que ella confió y a quien le dedicó su tiempo y amor...por qué la mataste me preguntó y me seguiré preguntando siempre, pero en Dios confío, más que la justicia terrenal, confío en la justicia de mi Dios" expresó Serrano, madre de Luz Michel.

A la pareja de Luz le apodaron "El Caníbal", proque según un testigo lo vio con unas bolsas negra que presuntamente guardaban restos de la joven, pero que el mismo aseguró que se trataba de carne para preparar. el hombres está condenado a 30 años.

Según cifras del Ministerio Público, para el año 2020 en plena pandemia se registraron dos Femicidios en Chiriquí y la Comarca Ngabe Buglé, mientras que en el 2021 la cifra era de tres mujeres asesinadas y para este año con solo cuatro meses que ha transcurrido, hasta ahora se mantiene, 2 casos.

Chiriquí, es conocida por su gente trabajadora, el turismo envuelve la región, acompañada de la agricultura y la ganadería, pero en los últimos años se ha caracterizado por tener los crímenes más atroces de la historia de Panamá, mujeres descuartizas, torturadas y violadas.

Durante la última década en Chiriquí, otros casos horrorosos han estremecido el país; en el 2012 el caso de la joven universitaria Aira Isabel Guerra quien fue encontrada sin vida en el sector de Bagalá, su cuerpo mantenía signos de haber sido calcinado, por este hecho dos personas fueron condenadas a cumplir penas en prisión.

En 2016 fue encontrado el cuerpo de Yanelis Cubilla, enterrado a orillas del río Caldera, su pareja sentimental se mantiene cumpliendo una condena de 21 años, mientras que para ese mismo año otro femicidio tocaba la puerta de esta provincia, la profesora Diosila Martínez, de 41 años, quien había sido encontrada enterrada en una fosa común en una finca privada en el sector de Salitral de Renacimiento, el presunto homicida un docente de la cátedra de matemáticas huyó a Costa Rica, pero fue capturado y extraditado a Panamá, donde cumple una condena de 30 años.

En 2017 una extranjera fue asesinada en Chiriquí, Romina Pereza, de nacionalidad venezolana, recibió varias heridas con arma blanca, el homicida, su pareja también venezolano, fue condenado a la pena máxima de 30 años.

En 2018 Milcia Ábrego, fue encontrada tirada en un paraje solitario con un impacto de arma de fuego en la cabeza, también para ese mismo año, Verónica Sánchez fue encontrada en el distrito de Barú sin vida, había sido estrangulada y violada, mientras que otra víctima de Femicidio se sumaba a la lista en ese año, Nurys Castellón fue asesinada y violada en el distrito de Boquete

Durante la pandemia los feminicidios cayeron, pero nuevamente este año volvieron a estremecer la provincia, han transcurrido solo cuatro meses y ya se registró el Femicidio de Tamara Carpintero, una adolescente que estaba embarazada, quien recibió heridas con arma blanca, una persona permanece aprehendida.

Mientras que se espera la formulación de nuevos cargos en el homicidio de la joven empresaria Stefannie Rodríguez, de 35 años, su cuerpo fue encontrado en estado de putrefacción con signos de haber sido estrangulada.

Para Lucy Córdoba, activista y defensora de mujeres y niños en Chiriquí, lo crímenes de estas mujeres se dan con odio, pero el detonante de estos sujetos está en que muchas mujeres de generación pasada crearon hombres machistas.

La actividad hizo énfasis en que un hombre que agarra un machete y mata a una mujer no es un hombre, es una bestia.

