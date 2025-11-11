Fortuna de $200 millones que no llegó a México: Incautan 13 mil kilos de coca

Las autoridades panameñas dieron un golpe histórico al narcotráfico, al decomisar 13.508 kilos de cocaína, valorados en más de 200 millones de dólares, dentro de un barco tipo remolcador interceptado en aguas del Pacífico panameño, cuando se dirigía hacia Norteamérica procedente de Colombia.

Durante el operativo, realizado el lunes, fueron capturadas 10 personas de nacionalidad venezolana, ecuatoriana, nicaragüense y colombiana, quienes ya fueron puestas a órdenes de las autoridades competentes por tráfico internacional de drogas.

El comandante Luis De Gracia, director del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), aseguró que este decomiso es “histórico en cuanto a operaciones” realizadas por la institución, y representa la mayor incautación en Panamá desde 2008.

La embarcación fue ubicada al sureste de la isla San José, en el Pacífico, luego de que intentara evadir a las autoridades. Según inteligencia, el barco habría salido de la zona de Juradó, Buenaventura (Colombia) y tenía como destino México, con ruta hacia Estados Unidos.

En total, se decomisaron 11,562 paquetes de cocaína dentro de 579 bultos, sumando 13,508.52 kilos de droga. De acuerdo con el Senan, la sustancia se encontraba a plena vista, algo poco común en estos operativos, ya que usualmente la droga se oculta en contenedores.

Tanto el Senan como la Fiscalía Antidrogas calificaron la operación como “un duro golpe al narcotráfico internacional”, destacando el papel de Panamá como punto clave en la lucha contra el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa.

Solo en 2024, Panamá decomisó más de 80 toneladas de sustancias ilícitas, según datos oficiales.