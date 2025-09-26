Sucesos - 26/9/25 - 07:57 AM

Fuego arrasa apartamentos en Calidonia: familias pierden todo

Las unidades de bomberos enfrentaron dificultades debido a la baja presión en los hidrantes más cercanos, lo que obligó a coordinar el abastecimiento de agua desde otros puntos.

 

Redacción / Web

Unas diez familias resultaron damnificadas tras un incendio que consumió varios apartamentos en edificio Albertina, ubicado en la avenida México, corregimiento de Calidonia, cerca del Hospital Santo Tomás.

Según un testigo, el fuego inició alrededor de la 1:00 a.m. de este viernes en un apartamento del último piso.  Una de las inquilinas del edificio manifestó que los carros bombas de los "camisas rojas" no tenían almacenado suficiente agua.
 

Al llegar al lugar, las unidades de bomberos enfrentaron dificultades debido a la baja presión en los hidrantes más cercanos, lo que obligó a coordinar el abastecimiento de agua desde otros puntos. La operación fue reforzada con camiones cisterna provenientes de Plaza Amador y Carrasquilla.
 

A pesar de los esfuerzos del Cuerpo de Bomberos, las llamas se propagaron rápidamente a otras áreas de la estructura.
 

Tras varias horas de labor, los bomberos lograron controlar el incendio.

Las familias afectadas recibirán asistencia social por parte de las autoridades locales y municipales.

 Por su parte, personal de la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos de Panamá realizará las investigaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro.

