¡Fuego, fuego! Tranquilos, es solo un simulacro

Panamá- Más de 100 unidades operativas y 15 vehículos de distintas entidades de Seguridad, principalmente del Cuerpo de Bomberos, participan desde las 9:00 de la mañana de hoy en un simulacro de incendio de masa vegetal (Imave) en los terrenos de la Feria de Tanara, en el distrito de Chepo.

Según detalló el Cuerpo de Bomberos, el simulacro recrea un escenario realista de incendio forestal, donde el fuego se propaga rápidamente sobre vegetación seca, generando columnas de humo y altas temperaturas. Estas condiciones reflejan los riesgos que enfrentan comunidades, ecosistemas y equipos de respuesta durante la temporada seca.

El objetivo principal de este ejercicio es evaluar los tiempos de respuesta, la coordinación interinstitucional y la aplicación del Sistema de Comando de Incidentes Unificado, indican los bomberos.

En este evento se está utilizando el sistema Bambi Bucket, suspendido desde helicópteros del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el cual permite la recolección y descarga aérea de agua con gran precisión. "Esta herramienta, con capacidad de hasta 3,000 litros, resulta fundamental para apoyar a las brigadas terrestres y controlar incendios en zonas de difícil acceso", agrega la entidad.

En el simulacro, además del Cuerpo de Bomberos, participarán unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), Servicio Nacional Aeronaval (Senan), Policía Nacional, el Ministerio Público, así como también personal del Ministerio de Ambiente y de la Alcaldía de Chepo.