Encuentran 30 paquetes de drogas a orilla del mar; buscan a sus dueños

Treinta paquetes de presunta sustancia ilícita fueron hallados por unidades de la Aeronaval durante un operativo en la playa de Turtle Cay, en el corregimiento de Nombre de Dios, provincia de Colón.



El hallazgo se dio mientras las unidades realizaban labores de patrullaje y vigilancia del tráfico costero e insular.

En medio del recorrido, fue detectado un bulto abandonado a orilla de playa, lo que activó de inmediato el protocolo de seguridad en la zona.

Tras asegurar el área, se coordinó con la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala, que autorizó la apertura del saco para su verificación. Dentro se encontraron 30 paquetes rectangulares, de color negro, envueltos en plástico transparente y colocados dentro de un saco negro con rayas rojas.

La presunta sustancia ilícita fue custodiada y trasladada a la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón, donde se realizan los trámites correspondientes conforme a la ley.

Según datos oficiales, en lo que va del 2026 la Aeronaval ha logrado la incautación de 6,708 paquetes de sustancias ilícitas, resultado de seis operaciones desarrolladas en distintos puntos del país.