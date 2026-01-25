Dos panameños y un colombiano detenidos por acciones contra narcotráfico

Panamá-Tres presuntos narcotraficantes fueron capturados este domingo en medio de acciones distintas en Condado del Rey (Ancón) y Río Abajo.

Según confirmó la Policía Nacional, en Condado del Rey fueron retenidos por la Dirección Nacional Antidroga dos panameños de 46 años que transportaban 35 paquetes de droga en un taxi y un sedán de color ojo.

En tanto, en Río Abajo, durante un allanamiento y registro a un vehículo de un ciudadano de nacionalidad colombiana, de 43 años, los uniformados detectaron una alteración en su estructura; es decir, un doble fondo, lo cual, aunque estaba vacío, constituye un delito.

Tras concluir las diligencias en ambos casos, los dos panameños y el extranjero quedaron a órdenes de la Fiscalía de Drogas de la región metropolitana para la judicialización de los casos.