Sucesos - 25/1/26 - 02:40 PM

Dos panameños y un colombiano detenidos por acciones contra narcotráfico

En Condado del Rey fueron retenidos por la Dirección Nacional Antidroga dos panameños de 46 años que transportaban 35 paquetes de droga en un taxi y un sedán de color ojo.

 

Por: Redacción Web -

Panamá-Tres presuntos narcotraficantes fueron capturados este domingo en medio de acciones distintas en Condado del Rey (Ancón) y Río Abajo.

Según confirmó la Policía Nacional, en Condado del Rey fueron retenidos por la Dirección Nacional Antidroga dos panameños de 46 años que transportaban 35 paquetes de droga en un taxi y un sedán de color ojo.

En tanto, en Río Abajo, durante un allanamiento y registro a un vehículo de un ciudadano de nacionalidad colombiana, de 43 años, los uniformados detectaron una alteración en su estructura; es decir, un doble fondo, lo cual, aunque estaba vacío, constituye un delito.

Tras concluir las diligencias en ambos casos, los dos panameños y el extranjero quedaron a órdenes de la Fiscalía de Drogas de la región metropolitana para la judicialización de los casos.

 

 

Te puede interesar

Dos panameños y un colombiano detenidos por acciones contra narcotráfico

Dos panameños y un colombiano detenidos por acciones contra narcotráfico

 Enero 25, 2026
¡Fuego, fuego! Tranquilos, es solo un simulacro

¡Fuego, fuego! Tranquilos, es solo un simulacro

 Enero 25, 2026
Doble tragedia vial en menos de 24 horas

Doble tragedia vial en menos de 24 horas

 Enero 25, 2026
Crimen rápido y letal: joven cae abatido en la 9 de Enero

Crimen rápido y letal: joven cae abatido en la 9 de Enero

 Enero 25, 2026
Encuentran 30 paquetes de drogas a orilla del mar; buscan a sus dueños

Encuentran 30 paquetes de drogas a orilla del mar; buscan a sus dueños

Enero 25, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Asesinan a hombre mientras dormía en su casa en Las Mañanitas

Asesinan a hombre mientras dormía en su casa en Las Mañanitas
Conductor de taxi embiste a policías tras ser boleteado en Mocambo

Conductor de taxi embiste a policías tras ser boleteado en Mocambo
Un asaltante muerto y otro herido en robo en Coclé

Un asaltante muerto y otro herido en robo en Coclé
Clavado mortal: Hombre muere al golpearse la cabeza en el río Sábalo

Clavado mortal: Hombre muere al golpearse la cabeza en el río Sábalo