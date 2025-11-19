Fuerte lluvia y un poste eléctrico: La combinación fatal en Coco Solo

Panamá- Un hombre murió la madrugada de este miércoles en la carretera Panamá-Colón, a la altura de la Policlínica Hugo Spadafora en el área de Coco Solo, producto de un accidente de tránsito.

Informes preliminares señalan que el conductor perdió el control del vehículo e impactó contra un poste del tendido eléctrico, lo que ocasionó que el automóvil se volcara a orillas de la carretera.

Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional de Tránsito, quienes cerraron toda el área para preservar la escena del siniestro.

Los otros tres ocupantes del vehículo resultaron heridos, por lo que fueron trasladados por el paramédicos del Sume 911 para ser atendidos.

El hecho provocó un descomunal tranque vehicular para los conductores que se dirigían hacia la ciudad de Colón, por lo que muchos optaron por tomar la autopista para poder ingresar a la urbe colonense.

Se inició la investigación de este accidente vehicular con resultado de un fallecido. Este accidente ocurrió en medio de una fuerte lluvia que azotaba la provincia de Colón.