Funcionaria de la CSS aprehendida por alterar sistema SIPE

Panamá- Una funcionaria de la Caja de Seguro Social (CSS) fue aprehendida este martes por su presunta vinculación con los delitos de falsificación de documentos y blanqueo de capitales, relacionados con la alteración de la base de datos del Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (SIPE) de la entidad, con la finalidad de reducir los pagos de aportes obrero-patronales.

Durante un allanamiento realizado por personal de la Fiscalía Anticorrupción y unidades de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP) en una residencia de Los Caobos, Don Bosco, se ubicaron evidencias y se detuvo a la sospechosa.

La investigación fue iniciada por la Fiscalía tras una querella presentada por la Caja de Seguro Social en abril de 2022, que indicaba que un grupo delictivo obtenía provecho económico mediante la alteración de la base de datos del SIPE.

Se estableció que la funcionaria recibió transferencias bancarias ACH en su cuenta, procedentes de una sociedad anónima, luego de alterar datos informáticos del sistema SIPE.

La indiciada presuntamente pertenecería a una organización criminal dedicada a captar representantes legales de empresas para cobrarles por alterar sus datos y así beneficiarlos con la disminución o eliminación de la cuota obrero-patronal.

Un informe de auditoría especial del 11 de octubre de 2021 de la Dirección Nacional de Auditoría de la CSS determinó que dentro del SIPE se realizaron cambios ilegales en datos de planilla y salarios de varios empleadores.