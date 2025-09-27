Hallan más de 3,000 cajas de zapatos sin factura en dos casas

Inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA), Zona Occidental, realizaron operativos simultáneos en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, logrando el decomiso de mercancía sin documentación legal.

Durante operativos realizados en dos residencias ubicadas en la ciudad de David, provincia de Chiriquí, inspectores de la DPFA encontraron 3,364 cajas de zapatos de distintas marcas sin la documentación legal correspondiente.

Los responsables deberán comparecer ante las autoridades para dar inicio al trámite legal conforme a la normativa vigente.

Mientras tanto, en un establecimiento comercial ubicado en la calle principal del corregimiento de Las Tablas, distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, se realizó una inspección en el área de caja. Durante la revisión, los funcionarios detectaron 98 unidades del producto Vital Honey y 99 unidades de Blunt Wrap Platinum sabor uva, sin respaldo documental que acreditara su legal tenencia.

El propietario del local, un ciudadano panameño, declaró no contar con facturas ni permisos para la comercialización de dichos productos.

Ante esta situación, los inspectores procedieron a retener la mercancía y trasladarla a las oficinas de la DPFA, donde se iniciará el correspondiente proceso administrativo.

