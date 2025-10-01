Sucesos - 01/10/25 - 03:41 PM

Hombre de 35 años muere acuchillado en La Chorrera

La víctima fue trasladada en un automóvil al cuarto de urgencia del Hospital Nicolás A. Solano, donde los galenos de turno no pudieron salvarle la vida.

 

Por: Eric Montenegro / Crítica -

Panamá- Un hombre de 35 años, cuya identidad es mantenida en reserva por las autoridades, fue asesinado a cuchilladas durante un incidente ocurrido en la madrugada del miércoles en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

Según datos obtenidos y confirmados por la Policía Nacional, el occiso tenía antecedentes de violencia doméstica y hurto.

Personal de Criminalística del Ministerio Público inició las investigaciones por este hecho de sangre, que constituye el homicidio número 35 en lo que va del año en Panamá Oeste.

