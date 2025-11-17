Sucesos - 17/11/25 - 10:16 AM

Hombre es baleado desde un vehículo en marcha y muere en el hospital

A eso de las 9:20 de la noche de ayer, Cuesta se encontraba en el sector #42, cerca de la vía, cuando de pronto pasó un vehículo desde el cual uno de sus ocupantes le disparó varias veces.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- César Santo Cuesta Núñez, alias Mama Loso (30 años), murió en el Hospital San Miguel Arcángel, luego de haber sido baleado mientras se encontraba en el sector #42 de El Chumico, en Santa Marta, distrito de San Miguelito.

La información de este crimen detalla que a eso de las 9:20 de la noche de ayer, Cuesta se encontraba en el sector #42, cerca de la vía, cuando de pronto pasó un vehículo desde el cual uno de sus ocupantes le disparó varias veces. Una de las balas lo alcanzó en el área de la pelvis.

Rápidamente, familiares lo trasladaron hasta la policlínica cercana, donde fue estabilizado; pero, debido a la gravedad de las lesiones internas que causó el proyectil, fue transferido al hospital, donde falleció a eso de las 10:32, es decir, poco más de una hora después del ataque.

Sobre los antecedentes penales de Mama Loso, se conoció que había sido aprehendido al menos unas siete veces durante allanamientos entre los años 2020 a 2025. Este mismo año fue procesado por alteración de la convivencia pacífica.

Te puede interesar

Hombre es baleado desde un vehículo en marcha y muere en el hospital

Hombre es baleado desde un vehículo en marcha y muere en el hospital

 Noviembre 17, 2025
Lo fueron a buscarlo hasta su casa para matarlo

Lo fueron a buscarlo hasta su casa para matarlo

 Noviembre 17, 2025
Incautan 181 paquetes de presunta droga en un puerto del Pacífico

Incautan 181 paquetes de presunta droga en un puerto del Pacífico

 Noviembre 16, 2025
Les cortan la comunicación: Incautan celulares y antenas de internet en La Joya

Les cortan la comunicación: Incautan celulares y antenas de internet en La Joya

 Noviembre 16, 2025
Delincuentes hurtan jamones y arroz de un supermercado de Penonomé

Delincuentes hurtan jamones y arroz de un supermercado de Penonomé

 Noviembre 16, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Sicario termina muerto tratando de asesinar a hombre en La Cabima

Sicario termina muerto tratando de asesinar a hombre en La Cabima
Asalto en la vía: Le llevaron $70 mil saliendo del aeropuerto de Tocumen

Asalto en la vía: Le llevaron $70 mil saliendo del aeropuerto de Tocumen

Estaba en un taxi, un carro llegó, bajaron y le dieron piso

Estaba en un taxi, un carro llegó, bajaron y le dieron piso
Panamá Oeste llora a Maritza Tejeira mientras el caso sigue sin detenido

Panamá Oeste llora a Maritza Tejeira mientras el caso sigue sin detenido
Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos

Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos