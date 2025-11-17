Hombre es baleado desde un vehículo en marcha y muere en el hospital

Panamá- César Santo Cuesta Núñez, alias Mama Loso (30 años), murió en el Hospital San Miguel Arcángel, luego de haber sido baleado mientras se encontraba en el sector #42 de El Chumico, en Santa Marta, distrito de San Miguelito.

La información de este crimen detalla que a eso de las 9:20 de la noche de ayer, Cuesta se encontraba en el sector #42, cerca de la vía, cuando de pronto pasó un vehículo desde el cual uno de sus ocupantes le disparó varias veces. Una de las balas lo alcanzó en el área de la pelvis.

Rápidamente, familiares lo trasladaron hasta la policlínica cercana, donde fue estabilizado; pero, debido a la gravedad de las lesiones internas que causó el proyectil, fue transferido al hospital, donde falleció a eso de las 10:32, es decir, poco más de una hora después del ataque.

Sobre los antecedentes penales de Mama Loso, se conoció que había sido aprehendido al menos unas siete veces durante allanamientos entre los años 2020 a 2025. Este mismo año fue procesado por alteración de la convivencia pacífica.