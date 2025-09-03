Sucesos - 03/9/25 - 12:38 PM

Hombre muere aplastado por un árbol en Río Sereno

Por: Redacción Web -

Panamá– Un hombre —cuya identidad se desconoce por el momento— murió aplastado por un árbol en la comunidad de Río Sereno, ubicada en el distrito de Renacimiento, provincia de Chiriquí.

La información preliminar detalla que el trágico accidente tuvo lugar alrededor de las 4:30 p.m. de ayer, mientras en el sector soplaba una brisa muy fuerte (vendaval) y, aparentemente, la víctima realizaba labores de poda en el árbol.

Como el cadáver quedó atrapado debajo del árbol, fue necesaria la intervención del personal de Búsqueda y Rescate del Cuerpo de Bomberos y del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), para cortar las ramas y el tronco.

En tanto, Jahat Villalta, personero municipal de Renacimiento, coordinó la diligencia de levantamiento del cadáver en conjunto con personal de Criminalística del Ministerio Público, a quienes les corresponde investigar el caso.

Extraoficialmente se informó que la víctima, supuestamente, es un sobrino de la exrepresentante de Santa Clara, pero ese dato se confirmará cuando se divulgue su identidad.

 

