Sucesos - 30/3/26 - 12:13 PM

Hombre recibe 30 años de prisión por homicidio de niña a su cargo en Colón

Al ciudadano, de 34 años, también se le impuso una pena accesoria que lo inhabilita para ejercer funciones públicas por el término de 10 años, una vez cumplida la pena principal.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- George Hoower, fue condenado a 30 años de prisión por el delito de homicidio doloso agravado, en perjuicio de una niña de un año, hechos ocurridos en el año 2020 en el corregimiento de Barrio Norte, Colón.

La Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala también logró que, al ciudadano, de 34 años, se le impusiera una pena accesoria que lo inhabilita para ejercer funciones públicas por el término de 10 años, una vez cumplida la pena principal.

En el desarrollo del juicio oral, la Fiscalía presentó pruebas periciales, testimoniales y documentales a través de las cuales se acreditó su culpabilidad en el hecho, por lo que el Tribunal de Juicio emitió el veredicto de culpabilidad de forma unánime.

La investigación de esta causa estableció que, entre los meses de marzo y mayo de 2020, el sentenciado (padrastro) y su pareja estaban a cargo de la guarda, crianza, educación, cuidado y atención de una niña de un año en el corregimiento de Barrio Norte; sin embargo, estos no cumplieron con su rol, puesto que los resultados de necropsia determinaron que la niña en reiteradas ocasiones sufrió maltrato físico que le provocaron la muerte.

 

Te puede interesar

Hombre recibe 30 años de prisión por homicidio de niña a su cargo en Colón

Hombre recibe 30 años de prisión por homicidio de niña a su cargo en Colón

 Marzo 30, 2026
Desarticulan red de abusadores sexuales de menores

Desarticulan red de abusadores sexuales de menores

 Marzo 30, 2026
No resistió: fallece segundo involucrado en colisión en El Empalme

No resistió: fallece segundo involucrado en colisión en El Empalme

 Marzo 30, 2026
Noche de balas en Colón deja dos heridos

Noche de balas en Colón deja dos heridos

 Marzo 30, 2026
Matan a tiros a Jesús Alemán en Ciudad Radial; anoche soñó con no despertar

Matan a tiros a Jesús Alemán en Ciudad Radial; anoche soñó con no despertar

 Marzo 29, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Matan a tiros a Jesús Alemán en Ciudad Radial; anoche soñó con no despertar

Matan a tiros a Jesús Alemán en Ciudad Radial; anoche soñó con no despertar
Delincuentes matan a un hombre con discapacidad en medio de asalto

Delincuentes matan a un hombre con discapacidad en medio de asalto

Jugador sufre traumatismo craneal en pelea entre Los Santos vs Veragua

Jugador sufre traumatismo craneal en pelea entre Los Santos vs Veragua
Accidente de tránsito en el Corredor Sur deja una víctima fatal

Accidente de tránsito en el Corredor Sur deja una víctima fatal
Ejecutan hombre en El Colmenar; el cadáver quedó en un barranco

Ejecutan hombre en El Colmenar; el cadáver quedó en un barranco