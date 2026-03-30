Hombre recibe 30 años de prisión por homicidio de niña a su cargo en Colón

Panamá- George Hoower, fue condenado a 30 años de prisión por el delito de homicidio doloso agravado, en perjuicio de una niña de un año, hechos ocurridos en el año 2020 en el corregimiento de Barrio Norte, Colón.

La Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala también logró que, al ciudadano, de 34 años, se le impusiera una pena accesoria que lo inhabilita para ejercer funciones públicas por el término de 10 años, una vez cumplida la pena principal.

En el desarrollo del juicio oral, la Fiscalía presentó pruebas periciales, testimoniales y documentales a través de las cuales se acreditó su culpabilidad en el hecho, por lo que el Tribunal de Juicio emitió el veredicto de culpabilidad de forma unánime.

La investigación de esta causa estableció que, entre los meses de marzo y mayo de 2020, el sentenciado (padrastro) y su pareja estaban a cargo de la guarda, crianza, educación, cuidado y atención de una niña de un año en el corregimiento de Barrio Norte; sin embargo, estos no cumplieron con su rol, puesto que los resultados de necropsia determinaron que la niña en reiteradas ocasiones sufrió maltrato físico que le provocaron la muerte.