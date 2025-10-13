Identifican a joven brutalmente asesina por su ex en Porcrí

Panamá - La joven que fue brutalmente asesinada alrededor de las 10:30 a.m. de ayer, por su exnovio en el parque de Pocrí, en Aguadulce, Coclé, fue identificada como Celinda M. Córdoba B., de 21 años.

Cuando la víctima ingresó al cuarto de urgencias del Hospital Dr. Rafael Estévez, se determinó que presentaba múltiples heridas de arma blanca en la cabeza, cara, mandíbula, cuello, tórax, muslo izquierdo y el área lumbar de la espalda. Pese a los esfuerzos de los galenos que la atendieron, la joven falleció a causa de la gravedad de las lesiones.

Tras el crimen, el agresor, un hombre de 25 años, delgado y de rostro aparentemente amable, fue capturado cerca de la escena del crimen, luego de ser plenamente identificado por varios testigos.

Se espera que en las próximas horas el indiciado sea presentado ante un juez de garantías, quien deberá declarar legal su aprehensión, dar por presentada la formulación de la imputación por el delito contra la vida y la integridad personal en la modalidad de femicidio, y establecer la medida cautelar que deberá cumplir mientras la Fiscalía adelanta la investigación del caso.

Llama la atención que, en este caso, al igual que en el de Paola Chávez -asesinada por su expareja a inicios de septiembre-, Celinda también contaba con una orden de alejamiento contra su agresor, quien, a pesar de la medida, logró asesinarla.